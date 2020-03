Napoli, buone notizie per Gattuso: le ultime su Koulibaly e Milik

Il Napoli guarda alla sfida di Coppa Italia contro l’Inter: ecco le ultime dopo l’allenamento degli azzurri su Milik e Koulibaly

Il Napoli si avvicina ad una gara che potrebbe significare molto in questa stagione travagliata: dopo la vittoria a San Siro per 1-0, gli azzurri ospiteranno l’Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Buone notizie per Koulibaly: il difensore senegalese è vicino al rientro e potrebbe essere tra i convocati contro il Verona. Bene anche Milik, che si è allenato con la squadra per tutta la seduta.