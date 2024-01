Leander Dendoncker: 3 curiosità dal suo profilo Instagram

Le curiosità del possibile centrocampista del Napoli Leander Dendoncker per quanto concerne il suo profilo Instagram

Il Napoli potrebbe acquisire un nuovo elemento per il suo centrocampo: il belga Leander Dendoncker. Il Corriere dello Sport lo ha presentato così, accostandolo a un personaggio importante dell’immaginario regalato dal cinema: «Un profilo internazionale – con due Mondiali e un Europeo alle spalle – che in questa stagione con l’Aston Villa ha collezionato appena 8 presenze e 119 minuti in Premier, ma che secondo i piani sarà molto utile per personalità e capacità fisico-atletiche. In Belgio, tanto per rendere l’idea, lo chiamano RoboCop. «Mi piace recuperare palloni», una delle sue rare dichiarazioni pubbliche.

Ecco 3 curiosità per conoscerlo meglio, tratte dal suo profilo Instagram.

NON CI POSSO CREDERE



La prima foto che pubblica lo ritrae con le mani sui capelli, durante una gara del Wolverhampton, club nel quale ha giocato per poco più di 4 anni. Risale al 17 aprile 2022 ed è un atto di grande ironia per il suo “ritardo” nello sbarcare sui social. Il commento che la illustra lo sottolinea: «Quando non puoi credere di esserti appena iscritto a Instagram». Fedele a questa ritrosia, successivamente si limiterà alla media di un post al mese, confermando di essere, oltre che un uomo di poche parole, anche di essere molto riservato nella pubblicazione di immagini

FORZA BELGIO



9 giugno 2022: occhi al cielo per ringraziare chi di dovere, Dendoncker festeggia così il suo primo gol in nazionale. Succede in Belgio-Polonia, gara valevole per la Nations League ed è a tutt’oggi l’unico centro fatto con i Diavoli Rossi. La gara termina 6-1 e ad aprire le marcature è in realtà un avversario Robert Lewandowski. La rete del pareggio la forma Axel Witsel, presente di spalle nella foto pubblicata. Dendoncker gioca come braccino di destra nella difesa a 3 e segna il punto del 5-1 con una conclusione da fuori in diagonale.

EVERYTHING



Un’immagine piuttosto recente – è datata 2 settembre 2023, è il suo penultimo post e come protagonista ha la compagna. Sembra una foto turistica, Leander non si mette in posa e preferisce fare lo scatto, commentando un romantico «Everything». Divertenti i commenti dei tifosi che in questi giorni vanno a commentarla a ritroso, dividendosi tra supporters del Napoli e del Fenerbahce, entrambe le fazioni lo invitano ad andare presso di loro.