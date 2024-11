Napoli, Cannavaro sullo Scudetto: «Inter favorita, ma...»

L’ex capitano della Nazionale campione del mondo ha parlato della lotta Scudetto, concentrandosi su due squadre in particolare

Fabio Cannavaro, ex allenatore dell’Udinese, ha parlato in occasione del World Legends Padel Tour di Dubai ai microfoni di SportMediaset per raccontare il suo punto di vista sulle chance di Scudetto.

SERIE A – «Un campionato sicuramente interessante soprattutto perché quest’anno non c’è nessuno che ha fatto il vuoto. L’Inter resta secondo me la squadra più attrezzata e lo si vede anche con i risultati della Champions League. Poi c’è il Napoli, che ha dimostrato grande solidità fin dall’inizio e un’idea chiara per tornare a vincere. E’ un messaggio importante che hanno dato al campionato»