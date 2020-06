Napoli, De Laurentiis: «Abbiamo difeso il calcio perché è di tutti»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per analizzare la ripresa del campionato

Sulle pagine del Corriere dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare del trionfo in finale di Coppa Italia contro la Juve. Queste le parole del presidente del Napoli.

«A un certo punto eravamo rimasti io, Gravina, che ha lottato strenuamente, Dal Pino, Lotito e pochi altri. Una minoranza. Come se il calcio fosse nostro. Lo abbiamo difeso perché è di tutti, anche se non tutti l’hanno capito in fretta. Dietro i volti dei giocatori famosi, c‚’è altro: questo è un gioco meraviglioso, bellissimo, che ha avuto la forza di unire. La Coppa Italia ha rappresentato uno spot e forse, per certi versi, pure un’occasione mancata per riaprire a un numero contenuto di spettatori. Ipotesi che spero venga accolta in fretta, magari anche dal primo luglio, compatibilmente con il miglioramento della situazione generale».