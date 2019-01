Il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha parlato del futuro di Allan e della possibilità che possa andare al PSG

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato intercettato dai microfoni dell’emittente francese RMC Sport per commentare il mercato degli azzurri. De Laurentiis ha parlato della possibilità dell’addio di Allan e del suo trasferimento al PSG. Ecco le sue parole: «Non ho ricevuto un’offerta. Col Paris Saint-Germain siamo molto amici e i due club parlano sempre, anche per altre occasioni. Se ci sarà l’occasione, valuteremo. Noi i calciatori li compriamo per tenerli, ma se ci saranno situazioni fattibili per i due club, vedremo. Non parlo mai di soldi». Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, oggi a Castelvolturno ci sarebbe sia Allan che il suo agente; segno che il futuro del calciatore brasiliano sia alquanto incerto. Rinnovo o addio in vista?