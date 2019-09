Napoli, De Laurentiis: «Ancelotti? Esemplare. E su Icardi…»

Napoli, parla il patron De Laurentiis: «Corsa scudetto? Non parlo delle altre. Icardi? Avevo offerto 65 milioni, ma lui…»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport. Queste le parole del patron azzurro:

«Scudetto? Non parlo delle altre, ma la Juventus e l’Inter sono due grandi società, con gente molto esperta, sapranno registrare il rapporto tra i loro valori e i loro problemi. Ancelotti? È il Von Karajan del calcio: democraticamente inflessibile, culturalmente irreprensibile e amichevolmente esemplare. Icardi? Per acquistarlo sono arrivato a offrire all’Inter 60 milioni più bonus, per un totale di 65, poi ha scelto il Psg per rilanciarsi, non è stupido».