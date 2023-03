Napoli, De Laurentiis: «Kvaratskhelia? Ma quale rinnovo… Ha 5 anni di contratto. Ecco quanto starà fuori Osimhen»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a margine dell’assemblea di Lega Serie A. Ecco le sue dichiarazioni

OSIMHEN – «Dovrebbe stare fuori un paio di settimane, speriamo».

RINNOVO KVARA – «Ma quale rinnovo… Ho 5 anni di contratto. Adeguamento? I giornalisti invece che parlare di cose spettacolari cadono sempre sulla volgarità del denaro…».

CHAMPIONS – «Queste purtroppo sono le problematiche di una UEFA senza testa… Immaginatevi se avessimo avuto anche una quarta partita di Coppa Italia, sarebbe stato ridicolo, così come è ridicolo giocare tre volte con la stessa squadra. Se uno fa una competizione europea si vuol misurare con le migliori europee… Il Milan avrebbe dovuto giocare con un’altra squadra europea ed il Napoli avrebbe dovuto giocare contro un’altra squadra europea. Purtroppo finché non cambieremo la UEFA saremo tutti schiavi di un Ministero del calcio, e non di un’associazione di imprese vere di calcio».