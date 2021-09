Napoli, De Laurentiis seguirà la squadra in Inghilterra: il motivo

Aurelio De Laurentiis presenzierà alla trasferta del suo Napoli contro il Leicester in Europa League: ecco perchè

Come riferito da Repubblica, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarà al seguito della squadra nella trasferta di questa sera in casa del Leicester, valevole per la prima giornata dei gironi di Europa League.

Una scelta che non sorprende particolarmente l’ambiente. I risultati ottenuti fin qui sotto la guida Spalletti hanno riacceso l’entusiasmo in casa partenopea e ADL non ha alcuna intenzione di spegnerlo.