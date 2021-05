Napoli, De Laurentiis show: urla e ola nello spogliatoio

Al termine della partita contro l’Udinese, Aurelio De Laurentiis si sarebbero scatenato con la squadra nello spogliatoio

Il clima è disteso in casa Napoli, grazie anche alle super prestazioni che ormai da due mesi mettono in campo gli azzurri. La qualificazione in Champions League sembra essere a portata di mano, tanto che anche Aurelio De Laurentiis si sarebbe lasciato andare alla gioia.

Come riportato da Il Mattino, infatti, al termine della partita di ieri contro l’Udinese, il presidente dei partenopei sarebbe sceso negli spogliatoi e si sarebbe scatenato con la squadra. Urla e canti di gioia per il patron azzurro che ha preso parte anche alla ola di rito del gruppo ogni fine partita.