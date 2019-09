Napoli, Di Lorenzo ha conquistato tutti e ora spera nella Nazionale

Napoli, in poche partite Di Lorenzo ha già conquistato tutti a suon di prestazioni. Ora spera nella chiamata di Mancini per la Nazionale

Con umiltà e dedizione Giovanni Di Lorenzo ha subito conquistato il cuore dei tifosi del Napoli. Gli sono bastata un paio di partite tra amichevoli e l’inizio del campionato per mettere in mostra le sue qualità in una grande piazza.

La Gazzetta dello Sport fa presente che il calciatore ha un alto rendimento sia in fase difensiva sia in fase offensiva. A furia di buone prestazioni spera di convincere presto Roberto Mancini, che ha dichiarato di tenerlo sotto osservazione.