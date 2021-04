Napoli, dubbio Zielinski per la sfida con l’Inter

Nella sfida di domenica sera tra Napoli e Inter un solo dubbio per la squadra di Gattuso: se Zielinski non dovesse farcela dentro Mertens dal 1′

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso si prepara alla delicatissima sfida di domenica sera (20.45) con l’Inter. Il Napoli dopo la vittoria con la Sampdoria deve confermarsi e rientrare in zona Champions League, i nerazzurri vogliono mettere il sigillo sul campionato.

Pochi dubbi di formazione per i padroni di casa che avranno Meret in porta visto l’infortunio di Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui in difesa e Fabian Ruiz (il più in forma del momento) assieme a Demme a fare diga davanti alla difesa. L’unico dubbio è davanti: dovrebbe essere confermato Osimhen che sta prendendo ritmo. Zielinski è uscito acciaccato per una contrattura dalla sfida con la Samp ed è vivo il ballottaggio con Mertens. Che sia la volta buona per vedere il belga e Osimhen assieme dal primo minuto?