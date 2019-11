Napoli, ecco i convocati per Liverpool: fuori Insigne

Il Napoli ha diramato i convocati per la sfida di mercoledì contro il Liverpool, fuori Insigne per il trauma al braccio

Il Napoli, tramite il sito ufficiale, ha pubblicato il report dell’allenamento odierno e diramato i convocati per la sfida di Champions League. Mercoledì contro il Liverpool saranno assenti Insigne e Ghoulam, mentre si rivede Mario Rui.

Insigne, nella partita contro il Milan ha subito un trauma contusivo al gomito destro che l’ha costretto ad uscire dal campo. Per questo motivo il capitano azzurro non sarà a disposizione per la trasferta di Anfield.

I convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Ospina, Younes, Zielinski.