Elif Elmas è il secondo giocatore del Napoli positivo al coronavirus dopo Zielinski. Si attendono aggiornamenti in merito alla partita con la Juventus.

Il Napoli ha confermato che Elif Elmas è risultato positivo al tampone per il coronavirus.

Si tratta di uno dei quattro risultati di cui la società era in attesa dopo il giro di tamponi effettuato questa mattina.

Elmas è il secondo giocatore del Napoli a risultare positivo dopo Piotr Zielinski.

Ora si attendono aggiornamenti in merito alla partenza della squadra in direzione Torino per la partita con la Juventus in programma domani sera.