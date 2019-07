Napoli, Elmas lascia il ritiro di Dimaro: ecco il motivo

Eljif Elmas non si trova più nella sede del ritiro del Napoli in Val di Sole. Ecco il motivo della sua partenza per Roma

Doveva essere oggi la conferenza stampa di presentazione di Eljif Elmas ma la presentazione è stata rimandata a domani alla stessa ora. Il motivo? Questioni burocratiche legate al suo passaporto.

Elmas, infatti, è dovuto volare a Roma per sbrigare delle pratiche relative al suo passaporto: un passaggio necessario in vista delle trasferte che il Napoli dovrà effettuare in Europa e negli Stati Uniti.