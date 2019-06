Napoli, Fabian Ruiz in vena di aneddoti: «Vi racconto quanto rimasi sorpreso alla prima telefonata di Ancelotti»

Una stagione dopo, Fabian Ruiz in Italia si è affermato come uno dei centrocampisti più intriganti della Serie A. Dall’alto di una tecnica e di un’eleganza, sfoggiate con la maglia del Napoli, con pochi pari tra i colleghi.

Ma la scorsa estate il suo nome non era certo tra i più gettonati in Europa. E anche lui, come ha raccontato ieri davanti alle telecamere, si sorprese della telefonata da parte di un’istituzione della panchina come Ancelotti…