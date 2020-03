Il Napoli rinnoverà il contratto di Zielinski una volta cessata l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus: i dettagli

Il Napoli ha raggiunto un accordo per il rinnovo di Piotr Zielinski che, come riportato da Sky Sport, firmerà il nuovo contratto non appena sarà terminata l’emergenza Coronavirus.

Il centrocampista polacco si legherà al club azzurro fino al 2024 a 2,5 milioni di euro netti a stagione. Intesa trovata anche sulla cifra della clausola rescissoria.