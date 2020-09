Napoli, fiato sospeso per l’esito dei tamponi: il secondo esame sarà anticipato

Il Napoli tiene il fiato sospeso per il risultato dei tamponi a cui si è sottoposto ieri: il secondo esame sarà anticipato

Alla ripresa degli allenamenti del Napoli, nel primo pomeriggio di ieri a Castel Volturno, non si respirava la solita aria serena. La gioia per il primo posto in classifica a punteggio pieno e una squadra partita con il piede giusto, ha lasciato il posto alla preoccupazione per la situazione contagi in casa Genoa.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi si conoscerà il risultato dei tamponi a cui si è sottoposto il club azzurro. Un risultato indicativo e non definitivo, perché come spiegano gli esperti c’è un periodo di incubazione del virus e le quasi 48 ore passate fra la partita e il prelievo non possono rassicurare del tutto. Bisognerà aspettare il secondo tampone che il Napoli anticiperà a domani, per conoscere venerdì i risultati, e riuscire ad avere certezza sulle condizioni dei giocatori e degli staff tecnici e medici.