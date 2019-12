Napoli Genk, i convocati di Ancelotti: rientrano Milik e Allan

Buone notizie per il Napoli, Allan e Milik si sono allenati regolarmente e sono tra i convocati per la Champions League

Come riportato nel report dell’allenamento dal sito del Napoli, la squadra ritrova due pedine fondamentali: Allan e Milik hanno svolto la seduta in gruppo e sono tra i convocati per la partita di domani contro il Genk.

I due sono assenti da rispettivamente due e cinque partite, in concomitanza col periodo non felice che sta passando la squadra di Ancelotti. Ecco i convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.