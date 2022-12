Il Napoli con lo sguardo verso il futuro: occhi puntati su diversi giovani

Il Napoli sta valutando alcuni nomi per il mercato con lo sguardo fisso verso il futuro, occhi puntati su diversi giovani

Il Napoli sta valutando alcuni nomi per il mercato con lo sguardo fisso verso il futuro, occhi puntati su diversi giovani.

Giuntoli sta seguendo diverse piste e la maggior parte di queste in Serie A. Tra Verona e Udine ci sono diversi obiettivi degli azzurri. Sul taccuino del diesse sono finiti Ilic, Samardzic e Pafundi. Tutti nomi interessanti per l’attualità e per il futuro. Il Napoli ha le idee chiare per continuare a tenere la stabilità economica e rinforzare il progetto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.