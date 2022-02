Napoli, grana Anguissa: Spalletti in apprensione per il centrocampista

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luciano Spalletti prepara la trasferta di Cagliari. Ma è emergenza piena anche in casa Napoli: la situazione Anguissa

Luciano Spalletti ha chiamato all’ordine il suo Napoli nella giornata di ieri per iniziare la preparazione in vista del match di lunedì con il Cagliari.

La trasferta al Camp Nou, come riferisce l’edizione campana de La Repubblica, ha lasciato qualche scoria, con Anguissa ai box per un fastidio al muscolo adduttore. Il centrocampista effettuerà oggi i controlli ma si teme per uno stop più lungo del previsto, che mette ancora più in difficoltà un Napoli già in emergenza. Al suo posto, il tecnico toscano potrebbe schierare Demme.