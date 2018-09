Hamsik ha raccontato che Ancelotti prima della partita contro la Sampdoria gli ha spiegato i motivi per cui non sarebbe sceso in campo

Marek Hamsik non è sceso in campo nella sconfitta per 3 a 0 con la Sampdoria di domenica scorsa. Era da molti anni che il capitano azzurro non giocava almeno uno scampolo di partita ma stando alle sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport non sembra sia stato un problema per lo slovacco. Hamsik ha infatti confermato di aver parlato con il tecnico Carlo Ancelotti prima della partita e che è stato informato della sua esclusione con i blucerchiati. «Ancelotti mi ha chiamato in disparte prima della partita per dirmi che avrebbe apportato delle modifiche alla squadra. Peccato per la sconfitta, dobbiamo migliorare l’approccio. – ha detto il centrocampista – Il girone Champions? È duro: PSG, Liverpool e Stella Rossa sono tre ottime squadre. Servirà l’aiuto dei nostri tifosi».

Il Napoli ora deve ripartire dopo la clamorosa sconfitta di Genova. Ancelotti e il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha chiesto ai tifosi di dare tempo al suo allenatore, si sono incontrati ieri sera a cena a Ginevra per discutere della partita e di come tornare a macinare punti dopo questo inaspettato stop. L’ex tecnico del Chelsea si è poi recato a Castel Volturno per dirigere gli allenamenti fissati nel pomeriggio con 14 giocatori assenti per le convocazioni in Nazionale.