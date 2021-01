Napoli, il motivo per cui Koulibaly e Mertens non hanno giocato

Koulibaly e Mertens sono stati convocati dal tecnico del Napoli Gennaro Gattuso per la gara con l’Udinese ma non hanno giocato. Ecco perché

Secondo quanto riferito da Il Mattino, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens dovrebbero disputare uno spezzone di partita mercoledì in Coppa Italia contro l’Empoli in vista di un rientro in pianta stabile nella gara di campionato contro la Fiorentina.

I due erano stati convocati dal tecnico Gennaro Gattuso per la gara contro l’Udinese ma l’allenatore ha deciso di aggregarli alla squadra per per dare un appoggio emotivo al suo Napoli,.