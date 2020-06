Caroselli a Napoli per la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus: le reazioni dei tifosi azzurri – VIDEO

Napoli in festa per la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus. Centinaia di tifosi hanno occupato le strade del centro per esultare dopo i calci di rigore.

«Siamo grandi! Siamo forti! Abbiamo sconfitto anche Sarri!», hanno esclamato in coro alcuni sostenitori azzurri, che hanno poi dedicato la vittoria al tecnico Gennaro Gattuso.