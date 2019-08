Napoli, in Olanda e in Messico sono convinti: si avvicina Lozano

Lasciato in disparte per l’assalto a Pepè, Hirving Lozano è tornato a essere il primo nome per il mercato del Napoli

Mentre a Napoli si cerca di fare ordine tra le ambizioni e le difficoltà di questa finestra di mercato, gli ambienti vicini a Hirving Lozano, in patria e in Olanda, il paese in cui gioca, il suo passaggio al Napoli è dato per imminente. Operazione da poco più di 40 milioni già grosso modo definita con il PSV, resta più di qualcosa da sistemare con l’agente Mino Raiola, in riferimento all’ingaggio e soprattutto alla questione diritti di immagine.

Qualcosa ancora manca dunque, sebbene in Messico e ad Eindoven in queste ore si sbilancino in maniera pressoché definiiva. Ciò che è certo, stando a quanto ci risulta e come vi raccontiamo ormai da più di un mese, è che il giocatore, malgrado i tanti rumors, è stato al centro di una sola trattativa in questa finestra di mercato, ed è quella col Napoli. Il messicano aspetta l’azzurro come unica possibilità per fare il salto di qualità già quest’estate e non doverlo rimandare al prossimo anno, e per quanti problemi Raiola possa avere in questo momento con il Napoli, non può non tenere conto delle intenzioni del ragazzo e della parola che lui stesso gli ha dato. Il destino di Lozano è legato al Napoli e se il futuro non dovesse dire ciò, non sarà stato per mancanza di accordi, ma per una volontà da parte del club azzurro di preferire altre operazioni.