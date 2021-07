Napoli, che guaio l’infortunio di Demme: ecco quanto starà fuori

Nell’amichevole contro la Pro Vercelli, Diego Demme è stato costretto a uscire per un infortunio al ginocchio. Rischia diversi mesi di stop

Brutte notizie per il Napoli e per Luciano Spalletti. Nell’amichevole contro la Pro Vercelli è andato k.o. Diego Demme dopo soli 18′ a causa di un infortunio al ginocchio destro causato da un brutto fallo da parte di un avversario. Trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado, questo l’esito dei primi esami per il centrocampista.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le tempistiche per il recupero sono ancora un’incognita e bisognerà attendere ulteriori esami. Si dovrebbe andare da un minimo di 2 mesi a un massimo di 6, con l’ipotesi peggiore che vedrebbe l’interessamento dei legamenti e la conseguente operazione. Spalletti attende col fiato sospeso, per uno dei calciatori che l’allenatore del Napoli ritiene fondamentale per il suo progetto.