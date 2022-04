Napoli, infortunio Osimhen! Lascia l’allenamento: il comunicato

Il Napoli ha comunicato che Osimhen ha lasciato anzitempo l’allenamento odierno a causa di un infortunio

Preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen. Nel report dell’allenamento di quest’oggi, infatti, il club partenopeo ha comunicato che il nigeriano è stato costretto a terminare in anticipo la seduta a causa di un infortunio.

IL COMUNICATO – «Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra».