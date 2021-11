Napoli, tristezza e amarezza per Osimhen: ma l’attaccante pensa già ad allenarsi

Victor Osimhen è in osservazione in clinica dopo l’operazione al volto, ma il nigeriano pensa già di tornare ad allenarsi

Il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen, il bomber che ha trascinato la squadra in questa prima parte di stagione, per un bel po’ di tempo. La prognosi, dopo l’operazione al volto, dice 90 giorni ma il nigeriano è intenzionato a diminuire i tempi. L’attaccante si trova attualmente in clinica sotto osservazione, è triste e deluso per non poter aiutare gli azzurri e per non poter partire per la Coppa d’Africa con la sua Nigeria.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nel pomeriggio scadranno le 48 ore post operazione e questa sera si farà un primo punto della situazione. Poi Osimhen potrà tornare a casa, dove farà qualche giorno di riposo. Ma l’attaccante del Napoli è intenzionato ad accorciare i tempo di recupero, magari passando da 3 a 2 mesi, e la prossima settimana potrebbe già tornare a Castel Volturno per svolgere lavoro in palestra e riprendere a correre.