Napoli, Insigne: «Restare qui a vita? Sì, per ora. Sarri alla Juve…»

Napoli, Insigne parla dal ritiro di Dimaro sul suo futuro: il fantasista giura amore eterno agli azzurri. E ha una frecciatina per Sarri

Lorenzo Insigne ha parlato durante l’incontro con i tifosi a Dimaro. Ecco le sue parole: «Restare a vita a Napoli? Sono giovane, sto bene a Napoli e certamente, per ora, voglio restare qui»

«Vincere lo scudetto qui è il mio sogno, e ci proveremo anche quest’anno. Il mio pensiero su Sarri? L’ho già detto, per me, per noi napoletani, resta un traditore e lo dirò sempre».