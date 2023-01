Napoli-Juve, sfida Osimhen-Bremer

Napoli Juve è la partita tra il miglior attacco della Serie A, guidato da Osimhen, e la miglior difesa, che avrà come perno Bremer

A 3 giorni dal big match della diciottesima giornata, Napoli-Juventus viene letta come la sfida tra il miglior attacco della Serie A e la difesa meno battuta. In aktri termini, tra il capocannoniere Victor Osimhen e il leader del reparto Gleison Bremer. É questa la lettura che offre Tuttosport:

«Quando si parla del centravanti nigeriano non si fa riferimento soltanto a un attaccante che veda la porta come pochi, da autentico finalizzatore, ma anche di un calciatore capace di catalizzare le attenzioni della difesa avversaria, aprendo inesorabilmente spazi per i compagni: è infatti anche un’arma tattica che il Napoli capolista di Spalletti utilizza per attaccare la porta oppure per allungare le distanze sulla trequarti, lì dove si detta l’ultimo passaggio e vanno a inserirsi i “guastatori” azzurri». Allegri deve saper trovare le contromisure: «Ma l’antidoto si chiama Bremer, tenuto a riposo volutamente per preservarlo in chiave Napoli, pensando a Osi: se c’è qualcuno che può portare a termine la missione, quello è l’ex granata»