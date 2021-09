Napoli Juventus, bocciatura per Elmas: «Spalletti insoddisfatto»

Subito cambio per Spalletti in Napoli Juventus. Il tecnico ha messo in campo Ounas, richiamando in panchina Elmas

Subito cambio al 46′ per Spalletti in Napoli Juventus. Il tecnico toscano, per ravvivare la manovra, ha deciso di inserire Ounas al posto di Elmas. Come riportato da DAZN, la scelta è chiara:

«Spalletti ha chiesto a Ounas di stare sulla trequarti dietro ad Osimhen. Un lavoro che aveva chiesto anche ad Elmas che, però, non l’ha soddisfatto in pieno».