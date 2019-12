Napoli, Koulibaly: «Mi dispiace per il gol per la sconfitta e per l’infortunio»

Napoli, dopo la sconfitta maturata ieri al San Paolo contro il Parma per 1-2 arrivano anche le parole di Koulibaly

Un’altra brutta serata quella di ieri per il Napoli alla prima in panchina per Rino Gattuso. Un’altra sconfitta, questa volta maturata contro il Parma. Tanti gli errori degli azzurri che alla fine, nonostante le tante occasioni avute, non sono riusciti a ribaltare il risultato.

A fine gara è arrivato anche il messaggio di Koulibaly che proprio ieri ha subito anche un infortunio: «Mi dispiace. Per il gol subito. Per la sconfitta. Per l’infortunio».