Napoli, Koulibaly chiede un incontro con De Laurentiis: in ballo il suo futuro in azzurro

Kalidou Koulibaly avrebbe chiesto un incontro con De Laurentiis per capire se il suo futuro potrà essere al Napoli o meno

Kalidou Koulibaly è uno degli indiziati a partire nella prossima finestra di mercato così da permettere al Napoli di far cassa. Il senegalese, però, non vuole andare via e, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe chiesto un incontro ad Aurelio De Laurentiis per capire il suo futuro.

Il difensore resterebbe volentieri in azzurro, ma tutto dipenderà dal rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2023. Un prolungamento che potrebbe avere ripercussioni anche sullo stipendio, vista la mancata qualificazione in Champions League. Ed è proprio per questo che Koulibaly vuole incontrare il presidente: fare chiarezza, così da decidere se restare o cominciare a guardarsi attorno.