Napoli, la panchina è un tesoro: 93 milioni per Ancelotti

Il Napoli di Carlo Ancelotti può contare su diverse risorse per cambiare le gare in corso. Ecco il nuovo capitale umano di Carletto

Fabian Ruiz, Verdi, Malcuit e Maksimovic: quasi 100 milioni di euro di capitale umano per dar seguito al progetto di Aurelio De Laurentiis a Napoli. Calciatori già fatti, pronti per Carlo Ancelotti. Il presidente azzurro ha deciso di trattenere i big (ad eccezione di Jorginho, ceduto al Chelsea per 65 milioni di euro) e ha investito per rinforzare la rosa, puntando su Ruiz, Malcuit, Maksimovic (tornato dal prestito al CSKA Mosca) e Verdi.

La panchina del Napoli si è allungata e Carlo Ancelotti potrà liberamente attingere le sue mani per provare a cambiare l’inerzia della gara. Un terzino, un difensore centrale, un centrocampista centrale e un attaccante, senza dimenticare i vari Mario Rui (quando Ghoulam tornerà a disposizione), Diawara, Rog, Mertens, già presenti nella formazione di mister Maurizio Sarri. Ancelotti, a differenza dell’ex allenatore azzurro, punterà tanto sul turnover e la panchina lunga servirà anche a quello. Quasi 100 milioni di capitale umano, circa 93 milioni di euro, per migliorare il Napoli di Carletto Ancelotti. Risorse importanti per l’allenatore di Reggiolo che potrà sfruttare tutta la rosa a sua disposizione per dare la caccia alla Juventus.