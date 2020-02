Napoli, le condizioni di Milik e degli altri indisponibili

Novità dal Centro Tecnico di Castelvolturno sulla situazione legata a Milik e gli altri indisponibili: come stanno i giocatori del Napoli

Il Napoli ha svolto la seduta di allenamento questa mattina in vista della sfida in casa del Brescia. Il club azzurro ha diramato una nota riguardante le condizioni degli infortunati.

Buone notizie per Milik: il polacco, eccezion fatta per la partitella finale, ha partecipato alla sessione insieme al resto del gruppo. Hysaj, invece, ha svolto un lavoro personalizzato e si è sottoposto a terapie. Out per influenza Llorente e Koulibaly.