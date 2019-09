Napoli, Lozano a cuore aperto: «Ho scelto questo club per due motivi. E vi dico la mia su Maradona e sullo scudetto»

Hirving Lozano è l’acquisto più caro della storia del Napoli. Un’operazione condotta in porto, innanzitutto, per la sua ferma volontà di vestirsi d’azzurro. Come ha confidato in un’intervista a La Repubblica. «Il Napoli ha in panchina Ancelotti e mi ha colpito la bellezza della città. Ho preso casa a Posillipo, vicino a quella di Insigne. E il mister è un allenatore super e ho scoperto anche una bella persona».

L’attaccante messicano, poi, dimostra di aver già studiato i passaggi giusti della storia del club. «Maradona? Diego è stato un fenomeno. È normale che a Napoli lo adorino ancora, proverò a prenderlo come modello. Per lo scudetto dipende da noi, manca poco ma dovremo lavorare sempre duro».