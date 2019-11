Napoli: Lozano gioca come punta, Insigne si defila

Il Napoli di Ancelotti gioca quasi sempre col 3241 in fase di possesso, di solito Lozano è al centro dell’attacco. Insigne è invece più largo

Il Napoli di Ancelotti sta dando fiducia al 3241 in fase di possesso. Un terzino si alza per dare ampiezza, mentre l’altro rimane bloccato.

Si vede con chiarezza nella slide sopra. Di Lorenzo è molto alto a sovrapporsi, mentre Hysaj resta più bloccato dietro. Inoltre, per evitare che Insigne e Lozano giochino troppo vicini tra di loro, Ancelotti schiera l’italiano largo a sinistra mentre il messicano agisce in tracce più centrali del campo. In mezzo la mediana Fabian Ruiz-Zielinski.