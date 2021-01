Napoli, Meret: «In questo 2021 mi piacerebbe trovare continuità»

Alex Meret ha parlato dei suoi obiettivi in questa stagione con la maglia del Napoli

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dei suoi obiettivi in questa stagione con la maglia azzurra.

CONTINUITA – «Spero in un 2021 più positivo, sia per la squadra che per la gente. Per quel che mi riguarda, mi piacerebbe trovare un po’ più di continuità. Sicuramente non guasterebbe, ma sono contento del percorso che sto facendo e che stiamo facendo».

ERRORI EMPOLI – «Sono stati due grandissimi gol, palo-gol. Ero coperto e non sono riuscito a parare. Certo, si può fare sempre meglio, ma erano due conclusioni molto difficili da parare».

SUPERCOPPA CONTRO LA JUVENTUS – «Sarà un’altra grandissima sfida contro una squadra che sta attraversando un momento positivo. Sarà difficile, ma faremo di tutto per provare a portare un altro trofeo a casa da regalare ai tifosi. Vincere con continuità ti dà grande fiducia nei tuoi mezzi. Sarà una gara importantissima, come tutte quelle che seguiranno».

FIORENTINA – «Proveremo a fare il nostro gioco. La Fiorentina ha giocatori di grande qualità sia a centrocampo che in avanti, quindi in fase difensiva dovremo essere più attenti rispetto alle ultime partite. In fase offensiva invece dovremo essere più cattivi e concreti sotto porta».