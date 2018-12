Il portierino del Napoli Alex Meret è stato il grande protagonista della gara contro la Spal, con una super parata salva risultato su Fares

Basta per poco per passare da oggetto misterioso a idolo dei tifosi. Sopratutto se ti chiami Alex Meret e all’ultimo minuto tiri fuori dal cilindro una parata salva risultato. Solo qualche settimana fa il suo nome era quasi un taboo tra gli addetti ai lavori: perché il classe ’97 non riprendeva ad allenarsi? I problemi che l’hanno bloccato sin dal suo arrivo al Napoli sembravano una vera e propria maledizione. Poi il rientro con il Frosinone e la grande prestazione di ieri contro la sua ex Spal hanno fatto strabuzzare gli occhi a tutti i tifosi, letteralmente impazziti per il giovanissimo portiere italiano.

Da De Laurentiis ad Ancelotti, fino ai tifosi partenopei: tutti pazzi per Alex Meret. Queste le parole del numero uno azzurro: «Ci ha dato due punti. Un portiere che para e non butta i palloni dall’altro lato del campo…». A lui si accoda il tecnico di Reggiolo: «Lo vediamo tutti i giorni in allenamento. È un grande talento, non è stato fortunato finora, oggi ha mostrato il suo talento in quelle poche occasioni». E a seguire la carrellata di commenti dei tifosi, che hanno letteralmente invaso i social. Insomma, sotto al Vesuvio è nata una stella.

Mo avete capito perché c'era la fila per #Meret? #NapoliSPAL — Raffy Raffy (@Raffaele_NA) December 22, 2018

Paradossalmente oggi non c'è quasi nulla da salvare, tranne il risultato, ma forse abbiamo trovato il vero fenomeno. Alex Meret 💙 — Salvatore Falanga (@salfal72) December 22, 2018

Ok Meret è fortissimo!

Stile nelle parate tuffandosi a terra? Ricorda uno molto bravo che inizia con la B.

Concentrato e imperturbabile. — PassioNe GOL (@PassioneGOL) December 22, 2018