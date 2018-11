Mertens entra nella storia del Napoli: sale a quota 73 gol in Serie A e raggiunge Careca, di cui ha imitato l’esultanza per celebrare il traguardo

Chiedeva più spazio e lo ha ottenuto: Mertens è partito titolare nella sfida contro l’Empoli e ha ripagato Ancelotti con il gol del 2-0. Il Napoli, infatti, era andato in vantaggio al 9′, grazie alla rete di Insigne: gli azzurri hanno controllato facilmente il gioco nella prima frazione di gara, andando poi a raddoppiare con l’attaccante belga. Con questa realizzazione, Mertens sale a quota 73 gol in Serie A con la maglia del Napoli e diventa il marcatore belga più prolifico nel massimo campionato italiano, battendo Luis Oliveira, che ha vestito le maglie di Cagliari e Fiorentina. Non solo, perché Mertens ha raggiunto nella classifica dei marcatori del Napoli l’indimenticato Careca: dopo il gol, infatti, per celebrare il prestigioso traguardo, ha esultato come faceva il brasiliano, accennando un passo di samba.