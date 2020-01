Napoli, Mertens scalpita: «Non ce la faccio più a stare lontano dal campo» – VIDEO

Dries Mertens ha postato un video sui suoi profili social affermando di non vedere l’ora di tornare a giocare

Dries Mertens non vede l’ora di tornare in campo. Come si evince dal video postato su Instagram, il belga è al lavoro per tornare a giocare e segnare quanto prima con la maglia del Napoli. Il numero 14 a dicembre ha avuto problemi agli adduttori e ha saltato già 5 partite tra campionato e Coppa Italia. Questo il suo messaggio ai tifosi.

«Sto lavorando duro per tornare il prima possibile , non ce la faccio piu’ a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisio e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quanto prima»