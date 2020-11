Gattuso: «Il Milan non è stato superiore. Sconfitta che fa riflettere» – VIDEO

Gennaro Gattuso ha commentato con tono amaro la sconfitta del Napoli contro il Milan al San Paolo: le sue parole

Gennaro Gattuso ha commentato con tono amaro la sconfitta del Napoli contro il Milan. Queste le parole del tecnico degli azzurri.

«Milan superiore? Assolutamente no. Abbiamo fatto tutto noi oggi, ci siamo fatti del male da soli. Il Milan ha caratteristiche ben precise, quando recuperano palla con Ibrahimovic e Rebic ribaltano subito l’azione. Il Milan per qualità di gioco non è stato superiore. Noi abbiamo costruito tanto»