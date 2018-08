L’ex rossonero Brocchi ha parlato della sfida tra Napoli e Milan sottolineando come il mercato abbia ridotto il gap tra le due squadre

Il match di cartello della seconda giornata di campionato è certamente Napoli Milan. I rossoneri si preparano all’esordio in questa stagione dopo il rinvio della sfida con il Genoa mentre i partenopei devono confermare le cose buone fatte vedere contro la Lazio. Lo scontro tra le due formazioni è anche ricco di emozioni e ricordi con Gattuso che ritroverà il suo mentore Ancelotti. Oggi anche Cristian Brocchi, che oltre ad aver indossato la maglia del Milan da giocatore lo ha anche allenato, ha voluto parlare della partita che si giocherà al San Paolo. L’allenatore ritiene che i rossoneri grazie al mercato abbiano ridotto il gap con il Napoli, che resta comunque superiore alla squadra guidata da Gattuso.

«La vittoria di Roma è stata per il Napoli una grande iniezione di fiducia. Per costruire una squadra importante non sempre serve cambiare troppo la squadra, il Milan lo ha dimostrato l’anno scorso, mentre stavolta hanno allestito una squadra da prima fascia. – ha detto Brocchi ai microfoni di Radio Crc – Il Napoli resta più avanti del Milan, è una squadra ben collaudata e che si conosce benissimo. I rossoneri hanno messo dentro calciatori importanti, nei ruoli chiave, come l’acquisto di Higuain. Il gap è sicuramente diminuito, ma poi bisogna vedere se la squadra renderà secondo le aspettative».