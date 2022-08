In amichevole contro la Juve Stabia, Ndombele si è fatto apprezzare per le sue caratteristiche oltre ad aver segnato un super gol

Tanguy Ndombele fa già ben sperare il Napoli e i suoi tifosi. La sua prima apparizione in amichevole contro la Juve Stabia, infatti, è stata più che positiva. Oltre al super gol che ha sbloccato la partita, un bolide di destro dal limite dell’area, il francese si è mosso benissimo in campo facendosi apprezzare per le sue caratteristiche.

E come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ndombele ha subito dimostrato la sua gran voglia di riscattarsi dopo due stagioni difficili al Tottenham.