Napoli, Ounas in uscita: accordo in arrivo con il Nizza

Il Napoli cede Adam Ounas. Il giocatore lascia l’Italia ed è pronto a sposare la causa del Nizza: le ultimissime notizie

Adam Ounas saluta il Napoli. Secondo Sportitalia, siamo ormai ai dettagli per la cessione del giocatore algerino al Nizza. Niente Italia, niente Cagliari: il futuro dell’esterno d’attacco azzurro sarà in Francia.

Il giocatore andrà via, probabilmente in prestito perché il Napoli non ha la minima intenzione di perdere il controllo del cartellino. Ora è arrivato anche l’ultimo via libera del club azzurro alla cessione di Ounas.