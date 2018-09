Napoli-Parma: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Napoli-Parma, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Nel primo turno infrasettimanale di stagione, il Napoli di Ancelotti affronta il fin qui ottimo Parma di D’Aversa. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento nelle migliori delle condizioni: sia gli azzurri sia i gialloblù, infatti, sono reduci da 2 vittorie consecutive in campionato. Capitan Hamsik e compagni hanno battuto Fiorentina e Torino e cercano il terzo successo di fila per avvicinarsi nel giusto modo al big match di sabato contro la Juventus: gli azzurri, infatti, al momento sono secondi a 12 punti, staccati solo di 3 lunghezze dalla capolista. Gli uomini di D’Aversa, invece, dopo le belle vittorie con Inter e Cagliari, vogliono continuare a dimostrare quanto di buono è stato fatto vedere in questo scorcio iniziale di Serie A. I gialloblù sono decimi in campionato, con 7 punti.

Napoli-Parma: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Napoli-Parma: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Napoli-Parma: probabili formazioni e pre-partita

Anche questa sera, Ancelotti dovrebbe effettuare alcune rotazioni per quanto riguarda la formazione titolare. Rispetto alla sfida vinta con il Torino, partiranno nuovamente dal primo minuto Mario Rui in difesa, Allan e Zielinski a centrocampo, Milik in attacco. Confermato Insigne nel 4-4-2 che lo vedrà quindi agire in appoggio al centravanti polacco. Ci sono poi buone possibilità di vedere titolare anche Fabian Ruiz. In casa Parma, invece, per D’Aversa ci sono pochi dubbi: i ballottaggi sono a centrocampo, con Deiola che potrebbe rilevare Rigoni, e in attacco dove Ciciretti potrebbe avere un’occasione dal primo minuto al posto di Di Gaudio. Confermatissimi, invece, Inglese e Gervinho.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Verdi, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Deiola, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Ciciretti. All. D’Aversa.

Napoli-Parma: i precedenti del match

Tra Napoli e Parma sarà la sfida numero 33 in Serie A, la 17esima allo stadio San Paolo. In quelle precedenti ci sono state 8 vittorie degli azzurri, 4 pareggi e 4 successi dei ducali. Gli ultimi 3 punti conquistati, in casa, dal Napoli risalgono alla sfida del 18 dicembre 2014: finì 2-0, grazie alle reti di Zapata e Mertens. L’anno prima, il 23 novembre 2013, invece, dal San Paolo uscirono vittoriosi i gialloblù che si imposero per 1-0, con il gol di Cassano.

Napoli-Parma: l’arbitro del match

Napoli–Parma sarà diretta da Daniele Doveri, mentre gli assistenti saranno Mondin e Prenna. Il quarto uomo sarà Abisso, invece, al Var è stato designato Calvarese che sarà assistito dall’Avar Passeri. Con questo direttore di gara, il Napoli ha avuto finora precedenti positivi tra Serie A e Coppa Italia: in 18 arbitraggi, infatti, gli azzurri hanno conquistato 11 vittorie, 5 pareggi e subito solo 2 sconfitte.

Napoli-Parma Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Parma sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243), Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.