Napoli, pronta un’offerta per Zaniolo

Novità importanti per il futuro di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma. Tutti i dettagli sull’offerta del Napoli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe pronto ad affondare il colpo per Nicolò Zaniolo in estate.

Il club partenopeo sarebbe pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro. Zaniolo non ha infatti ancora rinnovato con la Roma e, in caso di mancato accordo, potrebbe partire in estate. Il giocatore resta nei radar anche di Juventus e Milan.