Napoli, due recuperi in vista del Milan: Insigne ancora in dubbio

Il Napoli si prepara per lo scontro diretto di Milano di domenica sera: Spalletti recupera due giocatori, Insigne ancora in dubbio

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Milan. Spalletti può sorridere a metà perché recupera due giocatori, ma ha ancora il dubbio Insigne.

L’allenatore azzurro, come riportato dal Corriere dello Sport, potrà contare nuovamente su Anguissa titolare e Zielinski recuperato. Oggi provino decisivo per Insigne per capire se potrà recuperare almeno per la panchina. Al suo posto pronto Elmas eventualmente non dovesse farcela il capitano.