Napoli, no al Manchester United per Koulibaly: i motivi

Il Napoli ha detto no al Manchester United per Kalidou Koulibaly: De Laurentiis non fa sconti e ribadisce la sua posizione

Il Napoli ha detto no al Manchester United per l’offerta da 30 milioni per Kalidou Koulibaly. I Red Devils non hanno presentato un’0fferta consona per il forte senegalese che solo un anno e mezzo fa valeva 100 milioni. La Gazzetta dello Sport riporta le motivazioni di De Laurentiis.

Il presidente non vorrebbe arretrare rispetto alle sue posizioni presi negli anni, con il celebre “pagare moneta, vedere cammello”: nonostante il bilancio si avvia ad una perdità di 22 milioni di euro (una rarità per gli azzurri) e nonostante la cessione di Koulibaly, tra cartellino e ingaggio frutterebbe quasi 50 milioni, ADL vuole ribadire la posizione salda del Napoli.