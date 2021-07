Napoli, rinnovo Insigne: De Laurentiis farà al capitano l’offerta per restare a vita

In casa Napoli tiene sempre banco il rinnovo di Lorenzo Insigne. Le parti si incontreranno a breve per cominciare a trattare

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli resta l’argomento caldissimo in ambiente azzurro. Le parti non si sono ancora incontrate e probabilmente lo faranno a inizio agosto quando il calciatore raggiungerà il ritiro di Castel di Sangro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, però, l’ipotesi più probabile è quella che vedrà cominciare la stagione con il capitano in scadenza di contratto.

De Laurentiis non vuole vendere Insigne ed è difficile che si arrivi a una rottura. E il patron del Napoli sarebbe pronto anche a fare l’offerta al talento napoletano per restare a vita. Poi ognuno farà le proprie valutazioni.