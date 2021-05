Napoli, rinnovo Insigne: nessun segnale dalla dirigenza, l’estero chiama

Lorenzo Insigne aspetta una chiamata del Napoli il rinnovo, telefonata però che non è ancora arrivata

In casa Napoli tiene ancora banco la questione relativa al rinnovo di Lorenzo Insigne. Il contratto del capitano azzurro va in scadenza nel 2022 ma, come riportato da Il Mattino, la dirigenza partenopea non avrebbe ancora lanciato segnali al calciatore e al suo entourage.

L’agente Pisacane attende una telefonata da De Laurentiis o Giuntoli. Le richieste sono chiare: 6 milioni a stagione e un contratto a vita. Se il Napoli non dovesse accettare, amici come prima ma con il futuro di Insigne altrove. Futuro che potrebbe essere addirittura all’estero, con tante sirene che già circolano intorno al talento napoletano.